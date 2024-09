"Bezsilność i wdzięczność". Opublikowała zdjęcie ze szpitala

Jakub Tolak niedawno przeszedł poważną operację serca. Teraz zdjęcie ze szpitalnej sali opublikowała jego żona. "Bezsilność i wdzięczność, to co aktualnie czuję" - napisała Zofia Samsel.

Jakub Tolak zadebiutował w serialach już jako dziecko. Występował w produkcjach takich jak "Klan" czy "Barwy Szczęścia". Obecnie spełnia się jako influencer. Razem ze swoją żoną, Zofią Samsel, aktywnie udzielają się na Instagramie, gdzie pokazują kulisy swojego życia.

Oboje mają wady serca

Zarówno Jakub Tolak i Zofia Samsel zmagają się z wadami serca. Aktor niedawno przeszedł poważną operację serca - usunięcie tętniaka aorty oraz plastyce zastawki aortalnej.

- Mam tętniaka aorty i zastawkę mam nie do końca ok. Wiele osób chodzi z tą wadą i dożywa starości, ale czasem bywa tak, że to się powiększa i u mnie tak niestety jest — mówił w programie "Dzień Dobry TVN".

Z kolei jego żona, Zofia Samsel, cierpi na zespół Barlowa - wadę serca wiążącą się z przemieszczaniem płatka zastawki mitralnej. Niedawno przeszła operację. Miała "wymienianą zastawkę mitralną i łatane dziury w sercu".

"Nawet bliskie obserwowanie procesu przechodzenia przez podobny zabieg nie był w stanie przenieść mnie wyobraźnią tu, gdzie teraz jestem. Bezsilność i wdzięczność, to co aktualnie czuję" - napisała na Instagramie.

"Dalej nie wiem jak to możliwe, że się tak dobraliśmy, nie dość, że musieliśmy mieć operowane serce, to jeszcze w tak mało odległym czasie. Po kilku dniach, po tak obciążającej operacji, spacer solo do toalety to jak wejście na Mount Everest. Głównie jednak leżę i chwilę tak jeszcze poleżę" - dodała.

Poznali się przez internet

Jakub Tolak i Zofia Samsel od lat tworzą udany związek. W jednym z ostatnio opublikowanych filmików opowiedzieli, jak wyglądały początki ich relacji.

Jakub Tolak i Zosia Samsel są małżeństwem. Para poznała się w 2016 roku za pośrednictwem Tindera, popularnej aplikacji randkowej.

W jednym z filmików postanowili wrócić wspomnieniami do momentu, w którym się poznali. Wzajemnie zadawali sobie pytania dotyczące początków ich relacji. - Nasz pierwszy pocałunek, w skali od 1 do 10 - zapytał Tolak. - Ogień, totalny ogień — odpowiedziała jego żona.

Aktor wyznał, że jego zdaniem zapunktował sobie u partnerki alternatywnością i poczuciem humoru.

- Jako jeden z nielicznych byłeś inteligentny w rozmowie, ironiczny, łapałeś takie "pieprzyki" i międzywiersze czytałeś. I ja właśnie te międzywiersze lubię — tłumaczyła żona.

Nie wszystko jednak było idealnie. W pewnym momencie rozmowy Jakub Tolak zapytał żonę o to, co ją w nim najbardziej irytowało. Okazało się, że aktor maniakalnie żuł gumę, co bardzo denerwowało jego partnerkę.