Mieszkają w kamperze. Mówią o podróżowaniu z małym dzieckiem

"Rzeczywistość wygląda inaczej"

Nie ma się co oszukiwać - pojawienie się Tosi wywróciło życie Jakuba i Zosi do góry nogami. Od połowy czerwca para łączy podróżniczą pasję z opieką nad córką, co idzie im świetnie. W mediach społecznościowych wciąż jednak spotykają się z niezrozumieniem. Starają się jednak rozwiewać wszelkie pojawiające się wątpliwości. Po tym jak na świecie pojawiło się maleństwo, Jakub i Zosia wynajęli mieszkanie, które stało się ich bazą wyjazdową. Wciąż jednak dużo podróżują.