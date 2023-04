Białe koszule odzyskają dawny odcień. Poznaj prosty patent

Przygotowanie babcinej płukanki jest bardzo proste. Potrzebujesz dużej miski, ciepłej wody (ale nie gorącej) i kwasku cytrynowego. Miskę wypełnij ciepłą wodą i rozpuść w niej trzy łyżki stołowe kwasku cytrynowego. Wrzuć koszulę do miski i pozostaw ją tak na kilka godzin, po czym wypierz ją w pralce z dodatkiem proszku do prania i płynu do płukania. Jeśli nie masz w domu kwasku cytrynowego, możesz użyć octu. Podobnie jak w przypadku kwasku cytrynowego, do miski z ciepłą wodą wlej trzy łyżki octu.