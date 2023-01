Pranie wyschnie błyskawicznie. Potrzebne będzie tylko prześcieradło

Suszenie prania na kaloryferze. Nigdy tego nie rób

Czy można suszyć pranie na kaloryferze? Wiele osób stosuje ten patent jako przyspieszenie procesu suszenia ubrań. Niestety jest to poważny błąd, który może mieć fatalne skutki. Znacznie podnosi to poziom wilgotności w mieszkaniu, czego skutkiem może być pleśń i grzyb na ścianie. To z kolei może doprowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji zdrowotnych, jak chociażby rozwoju alergii, migren czy problemów z układem oddechowym.