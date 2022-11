Wylej to na skarpetki. Efekt będzie zaskakujący

Wylej ten produkt na skarpetki

Zanim przejdziesz do prania skarpetek, upewnij się, że są dobrze do tego przygotowane. Najważniejsze jest, aby na samym początku wywinąć je na prawą stronę. Kolejnym krokiem jest pozbycie się kurzu, który na nich się nazbierał. Dopiero wtedy można przystąpić do przygotowania preparatu, który skutecznie usunie zabrudzenia ze skarpet. Do jego przygotowania potrzebować będziesz pół litra zimnej wody i szklankę octu. Połącz ze sobą płyny i dokładnie zmieszaj.