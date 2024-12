Pokazała paczkę z Biedronki dla dzieci. Oto co jest w środku

Paczki świąteczne to miły gest ze strony pracodawcy. Okazuje się, że niektórzy z nich nie zapomnieli także o pociechach swoich pracowników. Tiktokerka posługująca się nazwą @e.w.e.l.i.n.a.m opublikowała filmik, na którym zaprezentowała upominek od Biedronki. Jak ocenili go internauci? Sprawdźcie.

Świąteczna paczka dla pracowników Biedronki zrobiła w sieci prawdziwą furorę. W środku można było znaleźć m.in. bambusowy stojak na przyprawy, komplet patelni oraz słodycze. Firma wręczyła osobom, które są u nich zatrudnione również bon do wykorzystania w sklepie. Co jednak znalazło się w upominkach dla dzieci?

Na opublikowanym na TikToku nagraniu widać, ze kobieta mogła liczyć na upominki dla dziecka w wieku od 3 do 6 lat, a także pociechy między 11. a 18. rokiem życia.

W paczce dla maluchów umieszczono: pluszaka, dwie gry, kolorowankę oraz plakaty edukacyjne. Starsze dziecko otrzymało z kolei bezprzewodowe słuchawki, dwie gry, komplet przewodów do ładowania, statyw do telefonu, a także kubek termiczny.

Filmik, który opublikowała @e.w.e.l.i.n.a.m do tej pory wyświetlono ponad 246 tys. razy. Internauci chętnie też zostawiali komentarze pod nagraniem. Okazuje się, ze zdaniem wielu z nich upominki dla dzieci pracowników to doskonały pomysł. Niestety niewiele firm zdecydowało się na ten gest.

