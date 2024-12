Pokazała paczkę z Action. "Skarbonka z zawartością premii świątecznej"

Z okazji nadchodzącego Bożego Narodzenia pracownicy wielu firm otrzymują świąteczne paczki. Do sieci trafiły już nagrania od obdarowanych osób z Biedronki, Lidla, Żabki czy Rossmanna. A jak wygląda paczka z Action? Jedna z pracownic pochwaliła się, co dostała.

Wiele firm przed świętami Bożego Narodzenia decyduje się dać swoim pracownikom symboliczne upominki. W grudniu w mediach społecznościowych królują nagrania, w których internauci chwalą się otrzymanymi paczkami.

Co było w paczce z Action?

Ostatnio na TikToku pojawił się filmik z prezentem przygotowanym dla pracowników Action. Użytkowniczka @big.small.world opublikowała nagranie, w którym chwali się tym, co dostała.

"Czas rozpakować paczkę świąteczną z Action, edycja 2024" - czytamy w opisie.

"Co sądzicie o takich paczkach, dobry pomysł, czy lepsze bony zakupowe dla pracowników?" - spytała internautów. Przy okazji ujawniła też, że nie dostała premii finansowej.

Upominki spakowane były w niebieskie pudełko z zimową ilustracją. Co znalazło się w środku? Tiktokerka otrzymała czapkę z nazwą firmy oraz szary koc. Oprócz tego pojawiło się także sporo słodyczy i słonych przekąsek: m.in. miks orzeszków, słodkie pianki, cukierki i ciastka, sosy do potraw czy gorąca czekolada w saszetkach. Pracownicy dostali także zestaw kosmetyków - mydło w płynie i balsam do ciała, deskę do serwowania, zestaw dwóch miseczek, skarbonkę ("skarbonka z zawartością premii świątecznej" - ironizował jeden z komentatorów), serwetki oraz świeczki.

Paczka świąteczna z Action. Tak oceniają ją internauci

Jak oceniają podarunek od Action komentatorzy? "Fajnie, że są 'przydasie' do domu, a nie same słodycze", "Ale mega", "Zazdroszczę" - czytamy. Część osób podkreśliła jednak, że zamiast paczki z upominkami wolałaby finansową premię.

"Ja uważam, że nawet jak ktoś od firmy dostaje słaby prezent, to i tak powinien się cieszyć, w mojej pracy nie ma żadnych prezentów dla pracowników, nawet w postaci pieniędzy" - napisała z kolei jedna z internautek. "To prawda, wiele zakładów pracy nic nie daje niestety... Powinna być na to osobna ustawa" - odpowiedziała autorka nagrania.

