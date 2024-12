Franczyzobiorcy dostali świąteczne paczki od Żabki. Oto zawartość

Świąteczne paczki to miły gest ze strony pracodawcy, na który chętnie decydują się nie tylko małe, ale również ogromne przedsiębiorstwa. Posługująca się na TikToku nazwą @vintedowymood zdradziła, że franczyzobiorcy Żabki również otrzymali upominki. Filmik w ciągu zaledwie jednego dnia wyświetlono prawie 180 tys. razy. W komentarzach wybuchła jednak prawdziwa burza.

Tiktokerka na filmiku zaprezentowała fanom średniej wielkości karton, który opatrzony był logiem Żabki. Kobieta należy do franczyzobiorców firmy, dzięki czemu mogła ona od nich liczyć na świąteczną paczkę.

Co ciekawe z komentarzy umieszczonych pod postem tiktokerki wynika, że to, czy pracownicy Żabki dostaną w tym roku paczki świąteczne, zależy wyłącznie od dobrej woli konkretnego franczyzobiorcy. Tiktokerka zadeklarowała jednak, że osoby, które zatrudniła, również otrzymają od niej drobne upominki.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!