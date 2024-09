W aptece kosztuje grosze. Działa lepiej niż drogi krem

Maść z witaminą A jest jednym z tych produktów, które mimo swojej prostoty potrafią przynieść spektakularne efekty w pielęgnacji skóry. W aptekach można kupić ją za pięć złotych, a właściwości są nieocenione. To prawdziwe złoto w tubce.

Maść z witaminą A jest wszechstronna. Może być stosowana na twarz, ciało, a nawet jako krem pod oczy. To idealny wybór dla osób z suchą i podrażnioną skórą oraz mających tendencję do nadmiernego rogowacenia. Wykazuje właściwości ochronne, przeciwzmarszczkowe i ujędrniające.

Sprawdza się także jako środek na suchą skórę łokci, kolan czy pięt. Wszechstronne zastosowanie czyni ją jednym z najczęściej polecanych produktów na problemy skórne. Kolejny plus to niska cena. Jest łatwo dostępna w aptekach i kosztuje kilka złotych.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!