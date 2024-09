Czerwone paznokcie to już przeżytek. Oto nowy hit na jesień 2024

Na topie jest też mieszanka ciemnej czerwieni z ciemnym brązem, czyli "cherry mocha nails". To odcień, który jest modny od zeszłego sezonu i wciąż cieszy się dużą popularnością. Może zastąpić czerwień, wprowadzając odrobinę nowości.

Pasuje do wielu stylizacji, od codziennych po bardziej formalne, więc sprawdzi się na każdą okazję. Jeśli lubisz eksperymentować z trendami, dodaj panterkę , czyli jeden z najmodniejszych wzorów tego sezonu.

Na liście najgorętszych trendów królują też odcienie złota i miedzi. W salonie może poprosić również o zdobienia. Liście, kwiaty czy geometryczne wzory to strzał w dziesiątkę.

Inną ciekawą propozycją są paznokcie w kolorze inspirowanym błyszczykiem do ust. "Lipgloss nails" zyskały popularność kilka miesięcy temu. Z pewnością sprawdzą się u kobiet, które cenią prostotę. Taki subtelny manicure to idealny wybór na co dzień.