Bije na głowę kremy z drogerii. "Żelazko" na zmarszczki

Kobiety coraz częściej sięgają po naturalne kosmetyki. Mają one kilka plusów - są łagodniejsze, nie zawierają tyle chemii, a także w wielu przypadkach są tańsze. Tak jest i z maścią tranową, która zawiera bogate źródło witaminy A, D3 oraz nasyconych kwasów tłuszczowych.

Maść tranową należy stosować na oczyszczoną skórę twarzy — w wybranych miejscach lub na całej powierzchni i pozostawić do wchłonięcia. Dobrze jest stosować ją wieczorem, składniki będą mogły aktywnie działać przez całą noc.

Maść tranowa to tylko jeden z naturalnych sposobów na regenerację tkanek. Na zmarszczki można również użyć witaminę E w płynie, która nazywana jest też eliksirem młodości. Chroni komórki przed działaniem środowiska, a w płynie występuje w większym stężeniu i ma lepsze działanie.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!