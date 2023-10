Ma aż 5 składników nawilżających. Przynosi ulgę nawet bardzo suchej skórze (także pod oczy)

Nawilżanie, choć jest bardzo istotną funkcją tego kremu, nie jest jego jedynym działaniem. Kosmetyk także świetnie rozświetla, dodaje blasku skórze i łagodzi zaczerwienienia. To bardzo cenna właściwość, w końcu krem przeznaczony jest także do pielęgnacji skóry pod oczami narażonej na cienie i zaczerwienienia. Dawka naturalnego blasku na pewno się jej przyda. W opisywanym przez nas produkcie za efekt glow odpowiada m.in. ekstrakt ze śliwki kakadu, będący bogatym źródłem witaminy C – znanej w kosmetyce niszczycielki przebarwień, która potrafi nadać skórze promienny wygląd oraz ekstraktu w guarany. Ten składnik dał się dotychczas poznać głównie w kosmetykach ujędrniających, wyszczuplających, antycellulitowych. Tym razem jego uelastyczniające wykorzystano w kremie do twarzy i pod oczy. Hamuje procesy starzenia i do tego poprawia koloryt skóry.