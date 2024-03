Bikini "Królowej życia" robi furorę. Gwiazdy szaleją na jego punkcie

Zebra na celowniku

Chociaż zwierzęcy wzór kojarzy się głównie z cętkami lub kolorowymi łuskami węża, to najsubtelniejszą odsłoną animalistycznego trendu jest zebra. Czarno białe i nieregularne pasy prezentują się wyjątkowo elegancko, nawiązując do ulubionego duetu kolorów Coco Chanel. To także ponadczasowy print, który nie wychodzi z mody, a od czasu do czasu wybija ponad trendy, jak w nadchodzącym sezonie.