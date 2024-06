Strój Cichopek to perełka. Idealny dla kobiet z większym biustem

Profile znanych osób na Instagramie to prawdziwe kopalnie inspiracji. Polskie gwiazdy z wielką chęcią dzielą się z fanami swoimi zdjęciami z egzotycznych podróży. To doskonała okazja, aby przyjrzeć się, co mają na sobie i spróbować odtworzyć ich wakacyjne stylizacje. Jeśli chodzi o stroje kąpielowe, okazuje się, że dominuje jeden konkretny fason.