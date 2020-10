WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Inspiracje + 2 poradnik kupującegobielizna Magdalena Tatar 2 godziny temu Biustonosze dla dojrzałych kobiet. Uniosą i wymodelują biust Dojrzałe piersi wymagają odpowiedniej bielizny. Takiej, w której nosząca je osoba będzie się czuć komfortowo i pewnie. Nie zawsze noszone dotychczas modele są odpowiednie, wygodne i zdrowe dla dojrzałych piersi, które w pewnym wieku mają specyficzne potrzeby. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Wspierasz nasz rozwój, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście. Nawet jedna konsultacja z brafitterką może zmienić sposób doboru bielizny na lepszy (Adobe Stock) Odpowiednie biustonosze dla dojrzałych piersi Wybór biustonosza po 50. i 60. roku życia nie jest prosty. Z wiekiem wymagania biustu mogą bardzo się zmienić. Dojrzały biust wymaga... dojrzałego wyboru biustonosza. Przygotowaliśmy kilka wskazówek, które mogą okazać się pomocne. Biust w pewnym wieku zmienia swój wygląd, co może utrudniać dobór odpowiedniego fasonu stanika. Tkanki i skóra tracą jędrność, a także stają się wrażliwsze. Dojrzały biust (bez względu na rozmiar) niełatwo ubrać w odpowiedni biustonosz. Często po zmianach, które zaszły w obrębie biustu (także pach, ramion, pleców na wysokości opaski, dekolcie), kobiety nie zmieniają swoich nawyków zakupowych, a ich potrzeby są już zupełnie inne. Odpowiedni biustonosz powinien unieść piersi, które straciły dawny kształt i estetycznie je uformować, bez efektu sztuczności czy ucisku i niewygody. Niewielkim kosztem i wysiłkiem można zniwelować efekt obwisłego albo płaskiego biustu, który sprawia problem przy doborze ubrań i bywa sporym utrapieniem. Biustonosz dla dojrzałych kobiet — najczęściej popełniane błędy w doborze Za luźna opaska albo nieodpowiedni rozmiar i kształt miseczki sprawiają, że wszelkie mankamenty piersi stają się bardzo widoczne. Tuszowanie ich kolejną warstwą ubrań może zdawać egzamin jesienią i zimą, ale wystarczy większa okazja (np. przyjęcie rodzinne), a obwisły, płaski albo asymetryczny biust rujnuje nastrój i wpędza w kompleksy. Polki mają większą niż kiedyś świadomość tego, jak ważna dla wyglądu, samopoczucia i zdrowia jest dobra bielizna, ale nadal mają tendencję do zaniżania rozmiaru kupowanego biustonosza, lekceważenie naturalnych cech piersi (jak np. rozstaw, kształt, stopień jędrności, symetria), które powinny decydować o wyborze modelu miękkiego, pół-usztywnianego, typu "full-cup" czy produktu specjalistycznego (po operacjach, redukującego utratę jędrności czy mocno formującego biust). Dojrzałe kobiety powinny wybierać zabudowane fasony częściej od wyciętych, dzięki temu z boku albo znad miseczki nie odstaje fałdka skóry albo niemieszcząca się pierś. Warto sięgać też po produkty modelujące. Nie tylko materiałowa osłona Komfort, samopoczucie i korzystny wygląd — to powinien zapewniać dojrzałym piersiom odpowiedni stanik. Czym powinien się różnić od popularnych, uniwersalnych modeli? Przede wszystkim powinien dobrze podtrzymywać i osadzać piersi, które z wiekiem wymagają podniesienia. Zwykły, miękki stanik tego nie dokona, zwłaszcza jeśli będzie źle dopasowany. Ładnie i skutecznie formują dojrzały biust biustonosze pół-usztywniane. Dolna, sztywnawa część unosi, podtrzymuje i kształtuje piersi od spodu, górna, miękka zaś — "zamyka" pierś w odpowiedniej ramie, zapobiegając odstawaniu miseczki. Mniej jędrny biust jest bardziej miękki, przez co często wylewa się z miseczki. Modele pół-usztywniane odpowiednio go kształtują bez utraty naturalnego kształtu piersi (nie są tak okrągłe, jak w pełni usztywniane). Modele "full-cup" są z kolei przydatne dla dojrzałych piersi w mniejszych rozmiarach, jeśli poza kształtem, zależy nam na efekcie powiększenia np. aby włożyć taki model pod dopasowaną sukienkę bez obawy o to, że podkreślimy niewielki rozmiar płaskiego biustu. Modele nieusztywniane na fiszbinach są cenione przez posiadaczki większego rozmiaru miseczki biustonosza. Te kobiety często nie chcą powiększać biustu dodatkową warstwą gąbki, dlatego sięgają po różnego rodzaju konstrukcje materiałowe, których jedynym usztywnieniem są fiszbiny, czyli półokrągłe druciki spoczywające płasko na mostku. Takie staniki mogą mieć różne konstrukcje 2-, 3-, 4- i 5-elementowe, np. z dodatkowymi panelami umieszczonymi z boku, które zapobiegają "wylewaniu" się biustu bokiem. Jakie kolory? Odchodzi się już od przekonania, że bielizna powinna mieć taki, a nie inny kolor. Do niedawna beżowe biustonosze dla dojrzałych kobiet uchodziły za symbol bieliźnianych straszydeł, tymczasem są bardzo praktyczne i w tej kategorii też zdarzają się atrakcyjne modele. W bieliźnianej garderobie nie powinno oczywiście zabraknąć klasycznych modeli w bieli i czerni, ale podstawowe kolory nie muszą być regułą. Sięgaj śmiało po kolorowe, wzorzyste i kwieciste biustonosze, a szuflada z bielizną nabierze nowego, lekkiego i ciekawszego charakteru. Warto udać się przynajmniej raz po poradę do specjalistycznego salonu brafittingu. Choć profesjonalnie dobrany biustonosz dobrej marki może być (choć nie musi) droższy od sklepowych, masz pewność, że nauczysz się dobierać modele, w których twój biust będzie reprezentował się bardzo korzystnie. Uniesione i wymodelowane piersi sprawiają, że wiele dojrzałych pań prostuje plecy, z dumą pręży biust i nie waha się przed założeniem dopasowanego fasonu bluzki. Opaska powinna przebiegać poziomo pod linią łopatek, co możesz zobaczyć, stając bokiem do lustra. Ważne są też wygodne, dość szerokie ramiączka, czyli jedna z najważniejszych cech dobrego biustonosza dla dojrzałych kobiet. Inwestuj w wygląd i zdrowie - to się opłaca Z dobrym biustonoszem można poczuć się świetnie i... lżej. Bez bólu pleców spowodowanego tym, że duży biust obciąża kręgosłup, a także bez nieestetycznych marszczeń czy dysproporcji sylwetki, która powstaje, kiedy biust opada zbyt nisko. Dobrze dobrany fason i rozmiar to podstawa, ale coraz więcej kobiet zwraca też uwagę na modne biustonosze i majtki oraz seksowną bieliznę dla dojrzałych pań. To dobry kierunek, bo poza funkcjonalnością, takie dodatki powinny też cieszyć oko. icon info Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Wspierasz nasz rozwój, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście. 