Biustonosze, które pięknie podkreślają piersi. Solidne, niedrogie i... wodzą na pokuszenie

Zniewalający styl bielizny nie wyklucza możliwości noszenia jej każdego dnia. Komfort i wygoda solidnego stanika nie zawsze są tożsame z jego nieciekawym wzornictwem. A efektowne ozdoby nie muszą wieńczyć tylko tych najdroższych egzemplarzy luksusowych, zagranicznych marek bieliźnianych.

Cudne biustonosze - prawdziwe cacka

W poszukiwaniu wymarzonego biustonosza często ograniczamy się do uniwersalnych modeli albo sięgamy po to, co jest tanie. To błąd, bo zadaniem bielizny poza podtrzymaniem biustu jest też poprawa postawy, modelowanie piersi i... wpływ na nastrój. Dobrze dopasowany biustonosz to kwestia zdrowia i komfortu, a także oszczędności, bo im więcej błędów w wyborze, tym szybciej się zużyje niedopasowana część garderoby, a my będziemy musiały kupić kolejny. Kiepskie dopasowanie ma w dłuższym czasie także fatalny wpływ na stan piersi. Wybór pasującego i wygodnego biustonosza ma też wpływ na samopoczucie i samoocenę, ale to jednak jego styl, wygląd i szczegóły podobają nam się najbardziej. Sprawiają, że czujemy się jak w naszym własnym "fantasy bra".

"Fantasy bra" to biustonosz, który wieńczy słynne pokazy bielizny Victoria's Secret. Jest wyszywany drogocennymi kamieniami i bardzo drogi. Tego rodzaju bieliznę zostawmy sławnym modelkom i pokazom mody, bo równie ładne, ale w przystępnej cenie 60, 80 i 90 zł, możemy znaleźć dla siebie.

Biustonosz jak z wybiegu...

Co różni bieliznę, na którą zwracamy uwagę i chcemy mieć, od zwykłego biustonosza w praktycznym fasonie? Oczywiście jego styl. Bajeczne stylizacje z pięknymi body, pasami do pończoch, podwiązkami, majtkami i pięknymi stanikami przykuwają wzrok, kiedy oglądamy telewizję, mijamy witryny sklepowe i przeglądamy prasę. Wystarczy spojrzenie na cenę i... entuzjazm mija. Szperanie w outletach z piękną bielizną może jednak przynieść świetne efekty i pozwolić na dużą oszczędność.

Zwykły biustonosz to opaska, ramiączka i różnego rodzaju miseczki. Mogą być trójkątne, miękkie, usztywniane, pół-usztywniane, formowane z gąbki lub zszywane z paneli o różnych kształtach, z bawełny, tkanin syntetycznych, koronek, pianek i wszelkiego rodzaju pasków, a także ich połączeń. Możliwości są setki.

Bielizna na prezent - kupować czy nie kupować

Koronkowa bielizna może być jedną z inspiracji na prezent, ale pod warunkiem, że trafi on w ręce bliskiej i dobrze nam znanej osoby. Uchodzi za poważną wpadkę sprezentować ją kobiecie, z którą nie łączą mężczyzny intymne relacje. Jeśli natomiast parę łączy taka zażyłość, a do tego ofiarujący ma albo może zdobyć informacje na temat odpowiedniego fasonu czy rozmiaru, pozostaje wybrać wzór i kolor. Ta intymna część garderoby to jednak coś innego niż apaszka, broszka czy sweter. Konieczność jej dopasowania jest niepodważalna, a na wybór zdecydowanie powinny wpłynąć takie czynniki jak: chęć do noszenia konkretnej bielizny i... pewna doza odwagi w przypadku odważniejszych modeli.