Biżuteria Tiffany & Co. od teraz dostępna także w Polsce w sklepie internetowym Breuninger

"Cieszymy się, że możemy zaproponować ikoniczną biżuterię Tiffany & Co. polskim Klientkom i Klientom na BREUNINGER.COM. Nasza współpraca z Tiffany & Co. wzmacnia ofertę i pozycjonowanie Breuninger, jako sklepu z największą ofertą marek luksusowych oraz pozwala konsekwentnie realizować nasze dążenie do osiągnięcia pozycji leadera w segmencie luksusowej mody i lifestylu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej" – mówi o rozszerzeniu współpracy z Tiffany & Co. Marcin Winkler, General Manager Breuninger CEE, SE and Benelux.