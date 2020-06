Blackout Tuesday. O co chodzi z akcją czarny kwadrat? Co to znaczy?

Blackout Tuesday – o co chodzi? Trudno nie zwrócić uwagi na pojawiające się w mediach społecznościowych czarne kwadraty. Co oznaczają i dlaczego widnieje przy nich hasło "Blackout Tuesday"? To gest solidarności z osobami czarnoskórymi.

Blackout Tuesday. Trwają czarne protesty w związku z ruchem Black Lives Matter (fot. Adnan Farzat) (Getty Images)