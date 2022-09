Blake Lively jest w ciąży. Pochwaliła się ciążowym brzuszkiem na gali

– Kocham to, że mam w domu same dziewczyny. To coś, czego kiedyś nie byłbym nawet w stanie sobie wyobrazić, bo pochodzę z domu pełnego chłopaków. Mam trzech starszych braci. Tak więc fakt, że mam córki to dla mnie jazda bez trzymanki, jednak uwielbiam każdą sekundę tej przejażdżki – mówił Ryan Reynolds w programie "Access Hollywood".