Blanka Lipińska pokazała swój płaszcz na wiosnę. Nie uległa modzie na beż

Blanka Lipińska postawiła na czarny płaszcz na wiosnę. Uwagę przykuwają także modne botki z bardzo oryginalnym zdobieniem.

Blanka Lipińska do torebki dopasowała również botki. Włożyła buty z matowej skóry, ze spiczastymi noskami, zakończonymi srebrną blaszką, idealnie pasującą do łańcuszka. W kwestii reszty stylizacji postawiła na minimalizm, ograniczając się jedynie do czerni. Założyła rurki oraz gładką bluzkę. Kobiecego charakteru nadała stylizacji Blanki szminka, w bardzo modnym, bordowym kolorze. Choć czerń nie należy do typowych wiosennych barw, musimy przyznać, że w takiej odsłonie Blanka Lipińska prezentowała się świetnie. Udowodniła, że proste, klasyczne połączenia wcale nie muszą być nudne.