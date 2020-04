Blanka Lipińska stanęła na wadze po czterech tygodniach kwarantanny. Nie jest zachwycona tym, co zobaczyła

"Dzień dobry moi kochani. To będzie piękny dzień, na dworze świeci słońce, jest bardzo ciepło i… Baron ma wagę. Ja nie mam, bo jestem rozsądna i się po prostu nie ważę, ale jak widzę wagę, to się ważę. No i jakiś miesiąc temu, też zobaczyłam wagę i się zważyłam. Zważyłam się też dziś" – opowiadała z przejęciem. "Okazało się, że w trakcie kwarantanny jakimś dziwnym trafem, bo nie wiem, jak to się stało, utyłam 4 kg. 4 kg przy wzroście 160 cm to dużo. Jak ja to zrobiłam? Jeszcze, żebym naprawdę, z jako taką pasją jadła, a ja tylko raptem podjadam! Najgorzej. Nie podjadajcie!" – przestrzegała internautów.