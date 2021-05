Błażej Waśkowiak jest trenerem piłkarskim. W pandemii po raz kolejny walczy z rakiem jądra

Przez cały ten czas co trzy miesiące chodziłem na kontrole do poradni. Do lutego 2021 roku nic nie wskazywało na nawrót. Kiedy zacząłem się gorzej czuć, prof. Iżykowski zlecił badanie obrazowe tomografem komputerowym. Wynik był jednoznaczny – przerzuty do wątroby.