WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Przepisy

Przepisy Gwiazdy

Gwiazdy FIT

FIT Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Przepisy Gwiazdy FIT Najnowsze Popularne Moda + 1 bluzki damskie 44 min. temu Bluzki damskie - z czym najlepiej je nosić? Zobacz najmodniejsze stylizacje! Eleganckie, koszulowe, z fontaziem albo dekoltem carmen – damskie bluzki to idealna baza kobiecych stylizacji. Szukasz pomysłów na to, z czym je nosić? Odkryj sprawdzone zestawy na różne okazje! Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Bluzki damskie są podstawowym elementem garderoby. (Materiały prasowe) Materiał Partnera: Allani.pl Kobiece bluzki – z czym je nosić? Stylowe bluzki damskie to doskonała alternatywa dla grubych swetrów, eleganckich koszul i prostych t-shirtów. Perfekcyjnie współgrają z każdym fasonem spodni – od jeansów po modne spodnie palazzo czy paper bag. Doskonale łączą się ze spódnicami, marynarkami i płaszczami. A jeśli lubimy wygodne, casualowe zestawy, możemy nosić je z rozpinanymi kardiganami. Grunt, to wybrać odpowiednie fasony, kolory i wzory bluzek, a potem dopasować do nich resztę stylizacji! Z czym łączyć najmodniejsze bluzki damskie? Oto propozycje stylizacji na każdą okazję z modelami, które królują w trendach! Bluzka z koronki – jak ją stylizować? Kobieca bluzka z koronki to zdecydowanie jeden z najbardziej efektownych elementów garderoby. Dlatego najlepiej łączyć ją z rzeczami z jednolitych tkanin w pasujących kolorach. Koronkowy top czy bluzka z rękawem będzie pięknie wyglądać w eleganckich zestawach na wieczór, np. z długą marynarką i spodniami paper bag, ale świetnie odnajdzie się również w codziennych stylizacjach. Trendsetterki coraz częściej łączą koronkowe bluzki z jeansami vintage z wysokim stanem. Do tego obowiązkowo minimalistyczny, skórzany pasek, mokasyny na grubszym spodzie i klasyczny, ponadczasowy trencz. Bluzka z fontaziem – z czym ją nosić? Efektowne wiązanie pod szyją dodaje nam klasy i szyku. Nic dziwnego, że kobiece bluzki z fontaziem są jednymi z najchętniej wybieranych na wyjątkowe okazje, do biura czy na wieczór. Najlepiej łączyć je ze spodniami o nietypowym kroju, np. modnymi kulotami, palazzo czy paper bag. Zamiast szpilek świetnie sprawdzą się czółenka lub botki na słupku. A poza marynarką, możesz wybrać dłuższy kardigan z miękkiej dzianiny, oversizowy płaszcz lub skórzaną ramoneskę, która przełamie elegancki charakter outfitu i doda stylizacji nutę nonszalancji. Materiały prasowe (Materiały prasowe) Jak nosić damskie bluzki koszulowe? W biurze i na biznesowych spotkaniach egzamin zdają nie tylko klasyczne koszule, ale też stylowe, koszulowe bluzki. Modele zapinane na guziki z delikatnym wycięciem V mogą być niebywale szykowne, gdy zestawisz je z tradycyjnymi cygaretkami i żakietem. W biznesowych stylizacjach z koszulową bluzką dobrze wykorzystać też ołówkową spódnicę, prosty, damski garnitur czy eleganckie spodnie na kant i pudełkowy żakiet w stylu Chanel. Z kolei w codziennych zestawach do koszulowej bluzki wystarczy dobrać parę jeansów, butów na płaskiej podeszwie i pasujący do sylwetki płaszcz. Materiały prasowe (Materiały prasowe) Bluzka kopertowa – do czego pasuje? Optycznie wysmukla, subtelnie podkreśla biust i talię, i pasuje zarówno do eleganckich, jak i casualowych zestawów. Bluzka kopertowa to fason, który świetnie współgra z kobiecymi spódnicami – prostymi midi, trapezowymi mini i ołówkowymi modelami przed kolano. Na co dzień stworzy zgrany duet z prostymi, klasycznymi dżinsami. A przy wyjątkowych okazjach możesz nosić ją do eleganckich spodni z materiału, najlepiej cygaretek. Z czym nie łączyć kopertowych bluzek? Ze spódnicami o tym samym kroju na zakładkę – ta kombinacja nie będzie wyglądać dobrze. Materiały prasowe (Materiały prasowe) Bluzka hiszpanka – fason nie tylko na lato W trendach królują przede wszystkim latem, ale w jesienno-zimowych kolekcjach coraz częściej pojawiają się dopasowane, dzianinowe bluzki z dekoltem carmen. Modele odsłaniające ramiona są niebywale kobiece, a jeszcze lepiej prezentują się w towarzystwie rozkloszowanej spódnicy, np. plisowanej solejki czy spodni z szeroką nogawką, np. culottes. Na bluzkę hiszpankę możesz zarzucić oversizową marynarkę, płaszcz lub pelerynę. Kobiece topy – z czym je nosić? Przeskalowana marynarka to również najlepsze uzupełnienie stylizacji z damską bluzką na ramiączkach. Kobiece topy z satyny czy jedwabiu z delikatną wstawką z koronki podbijają wybiegi i szafy fashionistek od wielu sezonów, a najbardziej efektownie wyglądają właśnie z marynarką o męskim kroju. Taki top najlepiej wsadzić w spodnie z wysokim stanem – paper bag lub jeansy typu mom-fit. Do kompletu warto dodać również botki na obcasie lub klasyczne szpilki. Będzie stylowo i efektownie. Damska bluzka oversize – z czym ją nosić? Sprawdzi się, gdy chcemy zatuszować mankamenty sylwetki albo po prostu poczuć się swobodnie – bluzka oversize może wyglądać naprawdę kobieco, szczególnie z dopasowanymi spodniami z wąską nogawką. Dłuższe bluzki tego typu dobrze komponują się też z legginsami czy jegginsami. A jeśli stawiasz na koszulową bluzkę o luźnym kroju, spróbuj zestawić ją z rurkami z eko-skóry i ciężkimi botkami – taki look przykuwa uwagę i zapewnia maksymalny komfort noszenia. Co na wierzch? Do bluzki oversize pasują przeskalowane okrycia – pudełkowe płaszcze, większe trencze, ramoneski w wersji XXL czy luźne, miękkie kardigany. Klasyczny longsleeve i dopasowany golf – jak nosić bluzki a la druga skóra? Na przeskalowane okrycia wierzchnie warto postawić też w zestawach z dopasowanymi bluzkami. Proste longsleeve’y czy bawełniane golfy mogą okazać się świetną bazą stylizacji, zwłaszcza, jeśli lubisz bawić się fasonami i wzorami! Taka podstawa outfitu idealnie nadaje się do łączenia ze spodniami z szeroką nogawką, spódnicami w kwiaty, żakietami i płaszczami w kratę czy nawet sukienkami na szerokich ramiączkach w stylu lat 90.! Materiały prasowe (Materiały prasowe) Materiał Partnera: Allani.pl Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze