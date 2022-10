Bogna Sworowska cała na czarno. Postawiła na klasykę z pazurem

Bogna Sworowska zachwyciła w skórzanych spodniach

Bogna Sworowska postawiła tego dnia na monochromatyczną, czarną stylizację. Czy to był dobry wybór? Kolor czarny optycznie postarza, dlatego większość stylistek radzi, by całkowicie pozbyć się go z szafy, choć jest uznawany za klasyczny i pasujący do wszystkiego. Sworowska jak zawsze wyglądała świetnie, lecz prawdopodobnie zrobiłaby jeszcze większe wrażenie, gdyby postawiła na monochromatyczny look, lecz w innym odcieniu, pasującym do jej typu kolorystycznego.