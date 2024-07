Bogumiła Wander była siostrą znanego muzyka. Tak jego córka wspomina ciocię

Dominika Wikrent wróciła pamięcią do rozmów telefonicznych, jakie odbywała z Bogumiłą Wander.

Jak dodała bratanica zmarłej prezenterki, w ostatnich latach jej kontakt z Wander ograniczał się do telefonów. Wikrent podkreśliła, że Bogumiła znalazła się w prywatnym ośrodku, "gdzie miała zapewnioną najlepszą opiekę". Nie ma też wątpliwości, że mąż Bogumiły darzył ją wyjątkowym uczuciem.

