Bogumiła Wander nie żyje. Legendarna prezenterka TVP miała 80 lat

"Nie żyje Bogumiła Wander. Legendarna spikerka telewizyjna i jedna z największych gwiazd TVP odeszła we wtorek, 30 lipca po długiej chorobie. Ikona telewizji miała 80 lat" - czytamy w oświadczeniu rodziny.

Bogumiła Wander była legendą Telewizji Polskiej. Związana z telewizją od 1965 roku, szybko zyskała uznanie widzów dzięki swojej elegancji i profesjonalizmowi. Przez lata była cenioną spikerką, która nie tylko zapowiadała programy, ale również wnosiła do telewizji pewien wyjątkowy styl.

Dzięki swojej elegancji, profesjonalizmowi oraz niepowtarzalnej urodzie, zyskała przydomek "najpiękniejszej twarzy na Woronicza". Jej kariera zakończyła się w 2003 roku, ale do dziś pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej telewizji.

"Rozmawiamy, ale trudno jest się z nią porozumieć. Na tę chorobę nie ma lekarstwa, więc trzeba brać, co życie daje i cieszyć się, że póki co stan żony jest dobry. I że nie ma zagrożenia życia. Tyle że jest to życie jakby zupełnie w innym świecie" - przekazał Baranowski Przeglądowi Sportowemu.