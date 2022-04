Bolesne wyznanie Bartka Jędrzejaka. Dziennikarz opowiedział o swojej chorobie

Bartek Jędrzejak o życiu z depresją

Dziennikarz "Dzień dobry TVN" był gościem programu Sandry Hajduk, w którym otworzył się na temat jednego z najtrudniejszych czasów w swoim życiu. - To był okres, który rozkręcał się przez rok. Zmęczenie, niewysypanie się, ciągle w podróży, napięcie, bardzo wysokie wymagania od siebie, ciągle wszystko na sto procent, do tego po dziewięciu latach rozsypywał mi się związek. (...) To wszystko spowodowało, że u mnie uruchomiła się depresja i nerwica lękowa. Nie było to z dnia na dzień, tylko to się zbierało - tłumaczy.