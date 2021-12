Bolesne wyznanie Mayi Vander. Straciła dziecko w 38. tygodniu ciąży

"Wczoraj był najcięższy dzień w moim całym dotychczasowym życiu. Straciłam dziecko w 38. tygodniu ciąży. Słyszałam, że to się zdarza, ale nigdy nie wyobrażałam sobie, że spotka to mnie. Zamiast z moim dzieciątkiem, wracam do domu z pudełkiem wspomnień" - napisała na Instagramie Maya Vander.