"Wybieraliśmy imię, by móc pochować córkę". Agnieszka napisała list o utracie dwóch ciąż

Dzielę się tym z Wami nie dlatego, by mnie żałować. Robię to, by kolejna kobieta, taka jak ja, nie musiała czuć tego, co mi towarzyszyło miesiącami. Proszę, schowajcie swoją ciekawość do kieszeni. Nie dopytujcie, nie wywierajcie presji. Jeśli wiecie, że ktoś z Waszego otoczenia stracił ciążę - nie narzucajcie się ze swoim współczuciem. Ten ktoś sam do Was przyjdzie, jeśli wyczuje w Was gotowość i będzie ufał. Zapomnijcie o zdaniu "trzymaj się", bo czego kobieta, której pękło serce, ma się trzymać? Po prostu bądźcie. Czekajcie. Szanujcie. Już teraz mogę Wam za to podziękować za te wszystkie mamy, które pochowały wraz z dziećmi swoje marzenia o macierzyństwie. I za te, które odnajdą w sobie siłę, by próbować. Ja więcej nie spróbuję.