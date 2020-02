Borys Budka ma pasierbicę. Mówi szczerze o łączących ich relacjach

Borys Budka przyznał, że bardzo ceni sobie relacje z rodziną. Okazuje się, że ma świetny kontakt z córką swojej żony, dla której był inspiracją przy wyborze studiów.

Borys Budka o relacji z dziećmi

"Michalina studiuje prawo – myślę, że byłem trochę inspiracją tego wyboru. Jestem w stanie znieść wszystko, tylko nie wytrzymuję braku dłuższego kontaktu z rodziną. Jak w kampanii wyborczej jeździłem po Polsce, to raz, kiedy spotkanie w Koninie skończyło się o 21.30, pojechałem do Poznania na pociąg tylko po to, żeby o 3.30 dotrzeć do domu i pobyć dwie godziny z Lenką, jak się obudziła rano. Bo potem jechałem dalej, do Krakowa" – przyznał.