Anna Lewandowska trenuje w ciąży. Fanki martwią się, czy to bezpieczne

Anna Lewandowska nie zwalnia tempa w ciąży. Celebrytka nadal intensywnie trenuje i robi wszystko, żeby zachować formę. Fanki martwią się, czy nie za bardzo się przemęcza.

Anna Lewandowska ćwiczy w ciąży

Lewandowska jest idealnym przykładem na to, że jeśli ciąża przebiega prawidłowo i pozwala na to samopoczucie, to nie ma przeciwwskazań do ćwiczeń. Instruktorka nawet z widocznym brzuszkiem prowadzi zajęcia i nie przeszkadza jej on w dopingowaniu intensywnie ćwiczących zawodników. Zresztą robiła to również w poprzedniej ciąży.