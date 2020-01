Brad Pitt zażartował z ich relacji. To mogło zaboleć Angelinę Jolie

Wręczenie nagród SAG Awards 2020 pozostanie w pamięci na długo. Spotkanie Brada Pitta z Jennifer Aniston na czerwonym dywanie zostało uwiecznione przez fotoreporterów, a zdjęcie obiegło błyskawicznie media na całym świecie. Angelina Jolie nie ma powodów do radości.

Anonimowe źródło magazynu "The Sun" podsumowało: "Angelina nie będzie zadowolona, że Brad żartuje z problemów małżeńskich przed salą pełną kolegów z branży. Ona nigdy by mu tego nie zrobiła. A bardzo publiczne pojednanie Brada z Jen również będzie dla niej bolesne – to prawie tak, jakby przez całe ich małżeństwo publiczność chciała, by Brad wrócił do Jen. Wydaje mi się, Angelina czuje się bardzo zlekceważona".