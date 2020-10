Brat księżnej Diany miał powstrzymać Harry'ego przed ożenkiem z Meghan. Na prośbę Williama

Meghan Markle – Amerykanka, rozwódka, starsza o kilka lat od swojego wybranka – nieźle namieszała, wkraczając do brytyjskiej rodziny królewskiej. Choć ma grono wielbicieli, wierni sympatycy royalsów nie mogą pogodzić się z tym, że na zawsze zmieniła oblicze monarchii – chociażby przez odrzucenie książęcych tytułów i wyprowadzkę z mężem i synem do Stanów Zjednoczonych.

I tak, gdy Meghan i Harry zajmują się przekonywaniem Amerykanów do oddania głosu w wyborach prezydenckich, właśnie światło dzienne ujrzał kolejny fakt z ich przeszłości. Robert Lacey, historyk, który na co dzień dba o historyczną zgodność przy pracy nad serialem "The Crown", opowiedział o interwencji, jaką miał zorganizować książę William niedługo przed ślubem młodszego brata.