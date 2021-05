Bronisław Cieślak kibicował bratanicy. Anna Cieślak związała się z Edwardem Miszczakiem

Początkowo aktor nie widział sensu w operacji i chemioterapii. Żona przekonała go jednak do tego, aby podjął się walki z nowotworem. - W końcu zgodziłem się na zabieg, w trakcie którego straciłem dożywotnio swoją prostatę – żartował aktor w jednym z wywiadów. Mówił, że teraz został mu apetyt na życie. Od kilku lat mieszkał z żoną w stuletnim domu, który wspólnie wyremontowali. Był to ich azyl i ucieczka przed cywilizacją i koronawirusem.