Prof. Izdebski: Przeciętny polski katolik to taki, który jak wchodzi do łóżka, to seks idzie w swoją stronę, a religia w swoją

Stosuje ją 1 proc. Polaków. Kiedy w czasie poprzednich rządów ta tabletka została wprowadzona do sprzedaży bez recepty, to było, obok in vitro, jedno z nielicznych działań na rzecz kobiet dotyczących zdrowia reprodukcyjnego. Rząd prawicowy tabletkę jednak zlikwidował jako lek bez recepty, argumentując, żeby nie przyjmowały jej zbyt młode kobiety i nastolatki. Czy one to przyjmują? Tak, ale jak wynika z moich badań, największą grupą, która tych tabletek używa, są kobiety między 30. a 40. rokiem życia. Ich częstotliwość współżycia jest największa i są to kobiety w takiej fazie życia, w której najczęściej mają stałego partnera.