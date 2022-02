Bronisław Opałko bawił nas jako Genowefa Pigwa. Ale w jego życiu wcale nie było wesoło

- Dwa razy zastaliśmy go w szpitalu, kiedy już mówiono, że nie przeżyje. Przywieźli go, krwi nie miał w sobie, ważył zaledwie 39 kilogramów, takie kosteczki. Wszyscy lekarze twierdzili, że on już nie będzie żył. Zamówiliśmy więc mszę, modliliśmy się. To był chyba siódmy dzień, jak ktoś wbiegł do kościoła i powiedział: "Bronek ożył!". Z tej radości to nawet ksiądz z nami pił - mówił przyjaciel Jan Kozłowski w 2015 roku w programie "Uwaga", który był poświęcony życiu i twórczości artysty.