Brutalne gwałty Rosjan. Zełenska mówi o najgorszych

Ołena Zełenska nie chce opuszczać Ukrainy

Podczas rozmowy pierwsza dama Ukrainy przyznała, że jej rodzina także odczuwa na co dzień skutki wojny. - Kiedy najmłodsi Ukraińcy schodzą do szkolnych piwnic w trakcie ostrzału, ja zabieram moje dzieci do bunkru - mówi brytyjskiej telewizji.