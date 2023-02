Ołena Zełenska kończy 45 lat. Wojna przyspieszyła jej przemianę

- Przed wojną Zełenska nie miała do siebie dystansu i w ogóle tego nie ukrywała. Nie lubiła krytyki ani żartów z siebie - potwierdzają to wszyscy jej koledzy z kabaretu Kwartał 95, w którego zarządzie zasiada do dziś i dla którego do dziś pisze scenariusze. Widać to też było w jej wspólnych wywiadach z Zełenskim - zawsze, gdy on mówił coś mniej wygodnego czy bardziej intymnego, robiła duże oczy. Potrafiła popłakać się, czytając na Facebooku niemiły komentarz. Nie sądzę, żeby teraz, po roku wojny, takie rzeczy robiły na niej jakiekolwiek wrażenie - potwierdza w rozmowie z WP Kobietą Alina Makarczuk, ukraińska dziennikarka, autorka książki biograficznej o pierwszej damie pt. "Ołena Zełenska. Kim jest Pierwsza Dama Ukrainy?".