Brytyjska prasa pisze o obietnicach Tuska. "Nowy rząd oszukał Polki?"

W tekście "The Guardian" pojawił się również apel Kamili Ferenc, który został skierowany do Donalda Tuska. Aktywistka uważa, że polityk powinien "bardziej się starać" i zwiększyć swoje zaangażowanie w negocjacje z Trzecią Drogą, która nie jest zwolennikiem liberalizacji prawa aborcyjnego. "Negocjacje są istotą polityki. Zwłaszcza gdy chodzi o prawa kobiet i prawda do aborcji, ponieważ jest to poważna sytuacja" - podkreśliła przedstawicielka Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.