Lempart ponownie uderza w Hołownię. Mówi o "cudzie" marszałka

Marta Lempart zgłosiła poprawkę dot. klauzuli sumienia

Liderka Strajku Kobiet zapowiedziała również, że do każdego projektu ustawy dot. aborcji będzie zgłaszać poprawkę dotyczącą rezygnacji z klauzuli sumienia. Fundacje proaborcyjne są zdania, że "jedyną przesłanką do odmowy udzielenia świadczenia medycznego powinny być względy medyczne". Według Lempart prywatne przekonania lekarzy i pracowników placówek medycznych nie powinny wpływać na odmowę prawa do przerwania ciąży.