Zadały to samo pytanie wszystkim pierwszym damom. Odpowiedź Dudy dziwi

Głos zabrała również Anna Komorowska. - Naturalnie idę na wybory. Nie wyobrażam sobie, żeby mnie na tych wyborach zabrakło. Uważam, że jest to szalenie ważny wybór i nie wynika to tylko z postawy proobywatelskiej, ale zawsze sobie myślę, że jeśli ja nie dołożę swojego głosu, to zdecyduje głos, który ja bym jak najmniej chciała widzieć i słyszeć - stwierdziła.