Bryza czystości. Pralka jak nowa bez użycia chemii

Pralka to jedno z tych urządzeń, które pracują niemal codziennie, ale rzadko zastanawiamy się nad jej stanem technicznym czy higieną. Niestety, brak regularnej konserwacji może prowadzić do nieprzyjemnych zapachów, osadów z kamienia czy pleśni.

Pralka, mimo że codziennie myje nasze ubrania, sama również potrzebuje czyszczenia. Pozostałości po detergentach, kamień z twardej wody oraz osady z ubrań mogą gromadzić się wewnątrz bębna, w szufladce na proszek czy na uszczelkach. Z czasem prowadzi to do obniżenia wydajności prania, powstawania nieprzyjemnych zapachów, a nawet uszkodzenia urządzenia.

Żaneta Grela, autorka popularnego konta na Instagramie "Zielony_porzadek", promuje sprzątanie bez chemii. W jednym z wpisów zdradziła trik na czystą pralkę. Wystarczą cztery naturalne produkty: naturalnych produktów, takich jak ocet, soda oczyszczona, cytryna czy pasta do zębów.

Ocet jest znanym środkiem odkamieniającym, a soda oczyszczona doskonale radzi sobie z neutralizowaniem nieprzyjemnych zapachów i usuwaniem osadów. Z kolei cytryna to świetny środek odkamieniający, który dodatkowo pozostawia przyjemny, świeży zapach. Jeśli obawiasz się, że kawałki cytryny mogą pozostać w pralce, włóż ją do woreczka na bieliznę lub skarpetki.

Nie bez znaczenia jest również działanie pasty do zębów. Dzięki swoim właściwościom ściernym i wybielającym skutecznie usuwa osady i pleśń.

