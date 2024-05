Budują gniazda na balkonach. Zrób tak, a szybko się ich pozbędziesz

Gliniarze naścienne to sporej wielkości owady, a dorosłe osobniki osiągają ok. 3 cm. Ze względu na żółto-czarny kolor, z wyglądu przypominają osy lub szerszenie, jednak od wspomnianych owadów odróżnia je charakterystyczna, cienka rurka łącząca odwłok z tułowiem.

Żywią się przede wszystkim pająkami, które stanowią też pokarm dla ich larw. W przeciwieństwie do wspomnianych os i szerszeni gliniarze naścienne nie stanowią zagrożenia dla ludzi, a ich ukąszenia nie są groźne.

Bliskość okien sprawia, że gliniarze mogą wlatywać do wnętrza domów lub mieszkań. Dodatkowo ich obecność, a dokładnie wydawane przez nie dźwięki, mogą stanowić dodatkową uciążliwość.

Aby pozbyć się niechcianych lokatorów z okolicy naszego domu lub mieszkania, wystarczy przygotować prosty, domowy i przede wszystkim tani oprysk. Do jego przygotowania wystarczy woda i ocet, połączone ze sobą w proporcji 1:1. Miksturę wystarczy wlać do butelki z atomizerem i spryskać nią ramy okienne, drzwi i szczeliny w murze. Zapach octu skutecznie je odstraszy.

Jeśli jednak sam nie przepadasz za aromatem octu, do przygotowanego oprysku możesz dodać kilka kropel soku z cytryny, olejku miętowego lub lawendowego. Zapach będzie się utrzymywać dłużej niż ocet i także odstraszy nieproszonych gości.

