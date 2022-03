Buty do chodzenia po górach wiosną i latem. Wybieramy najlepsze modele dla mężczyzn!

Na co zwrócić uwagę, wybierając najlepsze buty do chodzenia po górach wiosną i latem?Wysokość cholewki to nie wszystko. W trakcie poszukiwania wiosennych i letnich butów do chodzenia po górach zwróć też uwagę na materiał, z którego zostały wykonane. To bardzo ważne, bo dzięki niemu ograniczysz do minimum nieprzyjemne uczucie przegrzewania i pocenia się stopy. Strzałem w dziesiątkę jest obuwie trekkingowe z naturalnych lub syntetycznych, jednak przewiewnych materiałów. Dobrze sprawdzi się także dodatek membrany, która bez problemu odprowadzi wilgoć na zewnątrz, jednocześnie chroniąc buty przed przemoczeniem.