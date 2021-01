WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Buty trekkingowe damskie – na co zwrócić uwagę w trakcie zakupu? Wybierając się w góry, koniecznie zadbaj o właściwy ubiór i obuwie. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu do zdobywania szczytu lub wędrówek po łatwiejszych i trudniejszych szlakach zapewnisz sobie nie tylko wygodę, ale także ochronę przed niespodziewanymi i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. W twojej walizce powinny obowiązkowo znaleźć się buty trekkingowe. I to właśnie je bierzemy dziś pod lupę, sprawdzając, na co należy zwrócić uwagę w trakcie ich zakupu! Buty trekkingowe, czyli jakie? Czym tak właściwie wyróżniają się buty trekkingowe na tle pozostałych rodzajów obuwia? Przede wszystkim budową – tego typu modele są przystosowane nawet do trudnych wędrówek w wymagających warunkach. Właśnie dlatego producenci wyposażają je między innymi w specjalne podeszwy, nowoczesne membrany, a nawet odpowiednie wiązania. W ofercie popularnych marek sportowych znajdziesz: buty trekkingowe z niską cholewką (idealne na lato i łatwiejsze trasy),

buty trekkingowe z wysoką cholewką (całoroczne modele, które zapewniają ochronę stawu skokowego nawet w trudnych warunkach),

sandały trekkingowe (lekkie, letnie obuwie przeznaczone na niewymagające szlaki). Cholewka butów trekkingowych Jednym z najważniejszych elementów butów trekkingowych jest cholewka. Do wyboru masz modele wykonane z prawdziwej skóry lub materiału syntetycznego. To, który z nich wybierzesz, zależy przede wszystkim od twojego budżetu – obuwie z naturalnego tworzywa jest droższe niż jego sztuczne odpowiedniki. Dodatkowo do jego zalet można zaliczyć wytrzymałość, możliwość dopasowania się do stopy, dzięki czemu nie musisz się martwić o bolesne obtarcia, oraz przewiewność zapewniająca komfort termiczny. Nie oznacza to jednak, że buty trekkingowe z powłoką zewnętrzną wykonaną z materiału syntetycznego są złym pomysłem. Tego typu modele będą strzałem w dziesiątkę dla osób, które nie tylko mają ograniczony budżet, ale także szukają obuwia przeznaczonego do pieszych wycieczek na niewymagających trasach. Z kolei wzbogacenie ich konstrukcji o membranę sprawi, że bez problemu poradzą sobie na trudniejszych wyprawach. Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe Niska czy wysoka cholewka?

Mówiąc o cholewce butów trekkingowych, należy obowiązkowo wspomnieć o jej dwóch rodzajach – niskiej lub wysokiej. Wybór jednej z nich jest uzależniony od twoich potrzeb i stopnia trudności planowanej wyprawy. Pierwszy typ obuwia jest szczególnie polecany na piesze wędrówki po równinach lub łatwych szlakach górskich. Dzięki swojej budowie pozwala stopie swobodnie oddychać, jednak nie zapewnia tak dobrej ochrony stawu skokowego, jak buty trekkingowe z wysoką cholewką. Tego typu modele możesz tak naprawdę wybrać na każdą trasę, ponieważ sprawdzą się równie doskonale w wysokich partiach gór, co na spacerze po skalistym terenie. Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe Czy warto kupić buty trekkingowe z membraną? Membrana to bardzo cienka powłoka o mikroporowej strukturze, której zadaniem jest zapewnienie butom trekkingowym bezkompromisowej nieprzemakalności. Oznacza to, że w takim obuwiu możesz bez obaw chodzić po śniegu, spacerować w deszczu, a nawet pokonywać strumyki górskie. Dodatkowo membrana odpowiada za przewiewność, a to z kolei umożliwia ograniczenie nieprzyjemnego pocenia się stopy. Czy warto kupić model wzbogacony o specjalną powłokę? Zdecydowanie tak! Podeszwa ma znaczenie W trakcie zakupu butów trekkingowych zwróć również uwagę na ich podeszwę – musi mieć ona odpowiednio wyprofilowany bieżnik i być dość gruba. Dzięki temu nawet przejście po kamieniach czy skałach nie będzie dla ciebie problemem. To także ten element odpowiada za skuteczną amortyzację każdego kroku i przyczepność do różnych rodzajów nawierzchni, która jest szczególnie istotna na wymagających trasach. Jeśli jednak wybierasz się na wędrówkę po nizinach, to bez obaw możesz wybrać obuwie z cienką, elastyczną podeszwą. Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe