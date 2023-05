"Być dziewczyną z IT" – konferencja dla kobiet, które chcą rozwijać karierę w branży IT

Z danych SoDA (Organizacji Pracodawców Usług IT) wynika, że w 2022 roku kobiety stanowiły zaledwie 15 procent specjalistów w branży IT w Polsce. Oznacza to, że na pięciu informatyków przypada jedna informatyczka. To jeden z najniższych wyników w Europie, gdzie średni udział kobiet w branży wynosi 19 procent. Według raportu "Kobiety w IT 2022" (No Fluff Jobs), największą przeszkodą w podjęciu pracy w IT przez kobiety jest trudność w znalezieniu odpowiedniej oferty pracy (42 proc.). Prawie 40 procent kandydatek twierdzi, że nie wie od czego zacząć, a aż jedna trzecia w ogóle nie wie, jaką specjalizację mogłaby wybrać.