Był jej mężem przez 43 lata. Mało kto wie, co dla niej zrobił

Marzena Trybała rozpoczęła karierę aktorską w latach 70. Na swoim koncie ma role zarówno w filmach Andrzeja Wajdy i Krzysztofa Kieślowskiego, jak i w popularnych serialach, takich jak "Pensjonat pod Różą" i "Samo życie".

Prywatnie aktorka ma za sobą dwa małżeństwa. Jej pierwszym mężem był żeglarz Władysław Dąbrowski, z którym rozwiodła się po kilku latach. W 1980 roku poślubiła aktora Jana Grebera, z którym była do momentu jego śmierci 16 sierpnia 2023 roku.

Marzena Trybała i Jan Greber byli małżeństwem przez 43 lata

Jan Greber był starszy od Marzeny Trybały o 11 lat. Aktorstwem zajmował się od 1962 do 2006 roku, kiedy to podjął decyzję, która wpłynęła zarówno na jego, jak i jej życie zawodowe. Aktor postanowił zejść ze sceny, by to jego żona mogła rozwijać karierę.

- Mąż po etapie intensywnej pracy w Teatrze Polskim w Poznaniu, gdzie się poznaliśmy, zdecydował: "Stawiamy na ciebie". I zajął się zawodem pokrewnym, w którym się spełnia. Czasem mi żal, bo jest świetnym aktorem, ale doceniam tę decyzję. Gdybyśmy nadal oboje robili to samo, dawno już nie bylibyśmy razem - mówiła Marzena Trybała w rozmowie z Dorotą Czerwińską.

Marzena Trybała uciekła z planu Andrzeja Wajdy

Marzena Trybała ma za sobą wiele odważnych i nagich scen filmowych. W jednej z rozmów z Plejadą wyjawiła jednak, że rozbieranie się na planie nie było dla niej łatwe.

- Mówiąc szczerze, zawsze granie takich scen przychodziło mi z trudnością. Za każdym razem byłam zapewniana przez reżyserów, że zagwarantują mi pełną intymność - powiedziała aktorka.

Przyznała także, że z kilku scen intymnych nie była zadowolona.

- Nagość nie jest ekscytująca, napięcie erotyczne buduje się w inny sposób, spojrzeniami, gestami. Buntowałam się przeciw bezsensownemu rozbieraniu, ale scen erotycznych w naszym kinie było sporo. Wiele tych, które zagrałam, nie podobało mi się, bo nie były porządnie wyreżyserowane. Scena erotyczna powinna być rozpisana na ruchy i gesty - zauważyła w wywiadzie dla magazynu "Retro".

Z powodu rozbieranej sceny zdarzyło jej się uciec z planu. Aktorka nie zdecydowała się rozebrać w filmie "Krajobraz po bitwie", reżyserowanym przez Andrzeja Wajdę. Uciekła z planu produkcji, w której miała zagrać u boku Daniela Olbrychskiego.

- Niczego nie żałuję. Mam wiele ról w dorobku, wiele cudownych wspomnień. Ale ja do tego nie wracam. Żyję tu i teraz. Myślę, co jeszcze zagram i co przede mną. Jedno jest pewne: wybrałam właściwy zawód - wyznała po latach na łamach "Życia na gorąco".

