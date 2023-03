Agnieszka Krukówna zachwycała na ekranie. Nałóg zrujnował jej życie

Miała dwanaście lat, gdy wygrała przesłuchanie do filmu "Panny" Wojciecha Sawy – a za tym angażem od razu poszły kolejne propozycje. To, co miało być krótką przygodą podczas ferii zimowych, nagle stało się dla młodziutkiej Krukówny przepustką do życia, o jakim wielu jej rówieśników mogło tylko pomarzyć. Rozgłos początkującej aktorce przyniosły "Urwisy z Doliny Młynów" z 1985 roku, a także o cztery lata późniejsza "Janka", gdzie wcieliła się w tytułową bohaterkę.