Był księdzem, kiedy chciał kupić prezerwatywy. "Serce mi biło jak szalone"

Wydawało się, że w jego przypadku decyzja o kapłaństwie była niezwykle przemyślana i trafiona. W pełni angażował się w życie parafii i przykładał do powierzanych mu obowiązków. Szybko zrozumiał jednak, że nie chce być dalej księdzem.

Marcin Adamiec jest byłym księdzem, który nie ukrywa, że zrezygnował z posługi m.in. przez to, co dzieje się w Kościele. Mężczyzna chorował również na depresję, która miała ogromny wpływ na jego późniejsze decyzje. Długo musiał mierzyć się z nią sam, aż w końcu na jego drodze stanęła kobieta, w której się zakochał. W rozmowie z "Newsweekem" opowiedział m.in., co czuł, gdy kupował prezerwatywy.

Były ksiądz szczerze o zakupie prezerwatyw

Marcin Adamiec swoją przyszłą żonę poznał w kościele. Daria wzięła wówczas udział w wolontariacie, który organizował jeszcze jako ksiądz. Mężczyzna dobrze znał także jej rodzinę. Kiedy zrozumiał, że czuje do niej coś więcej, postanowił zaprosić ją na randkę.

"To było już w momencie, kiedy podjąłem decyzję o odejściu. Ale jeszcze nie poinformowałem o tym biskupa. Czułem szczęście a z drugiej strony strach, że ktoś mnie zobaczy i będę miał problemy. Bałem się nie kościelnych konsekwencji, ale tego, że one mogą zagłuszyć rodzące się uczucie i zostanę znowu sam" - mówi.

Szybko ich związek wkroczył na kolejny poziom. Wówczas, jeszcze wtedy ksiądz, postanowił zaopatrzyć się w prezerwatywy.

"Wybrałem supermarket na drugim końcu miasta, opakowanie schowałem pod mnóstwem niepotrzebnych mi rzeczy, skierowałem się do kasy samoobsługowej… Serce mi biło jak szalone" - wspomina.

Księża chorujący na depresję

Marcin Adamiec otwarcie przyznaje, że chorował na depresję. Jego zdaniem z problemem tym mierzy się znacznie więcej duchownych, niż się wydaje.

"Uważam, że skala depresji wśród księży jest ukrywana. Co jakiś czas umierają młodzi księża i nikt nie wie dlaczego. W seminarium mieliśmy księdza, który był psychoterapeutą, miał kontakt z wieloma klerykami, którzy "pękali". On sam był z zamiłowania alpinistą. W któreś wakacje pojechał w Alpy i zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Nikt nie zadawał dodatkowych pytań" - opowiada.

Kiedy sam potrzebował pomocy, udał się do biskupa po radę. Ten skierował go do jednego z klasztorów pod Rzeszowem.

"Ksiądz, z którym rozmawiałem, przekonywał mnie, że wcale nie miałem depresji, ale kryzys powołania, że Bóg wystawia mnie na próbę. Poczułem się, jak na przeglądzie auta" - zaznacza w "Newsweeku".

