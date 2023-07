Był od niej młodszy 46 lat. Ujawniła, jak wyglądały ich zbliżenia

Emerytka w programie "This Morning" opowiedziała dokładnie, jak zakończył się ich bajkowy romans. Wyznała też, że nigdy nie spodziewała się zakochania w kimś o 46 lat młodszym od niej. - Ale tak się stało. Uwielbiałam wszystko, co dotyczyło Mohammeda - opowiadała w wywiadzie. - To zamieniło się jednak w ciężką pracę. Kiedyś mieliśmy wspaniałe życie seksualne, ale potem zamiast się kochać, skończyło się na ciągłych kłótniach o wszystko i wszystkich.